I “Matti per la lettura” tornano a riunirsi in biblioteca

I “Matti per la lettura” invitano a un nuovo appuntamento in biblioteca comunale a Olgiate Comasco.

L’invito dei “Matti per la lettura”

Il gruppo “Matti per la lettura” organizza un nuovo incontro dedicato agli appassionati di libri. L’appuntamento è per la giornata di sabato 14 marzo, con inizio alle 10 in Villa Camilla, sede della biblioteca comunale.

Il libro al centro dell’attenzione

Il nuovo ritrovo è dedicato alla lettura e al confronto sul libro “Leggere Lolita a Teheran” di Azar Nafisi, offrendo uno spazio di dialogo e approfondimento condiviso.

Partecipazione gratuita

L’incontro è a partecipazione gratuita, aperto a tutti gli interessati. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 031-946388. E-mail: olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it