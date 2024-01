I medici dell’ex Fatebenefratelli delusi: "Mancanza di trasparenza e condivisione"

Tensioni, malumori, soprattutto profonda delusione. Sono questi i sentimenti che si respirano tra la maggior parte di medici e personale dell’Ospedale di Erba. O almeno tra quelli che ancora non hanno deciso di andarsene o di cercare nuovi sbocchi in questo clima di profonda incertezza.

Ospedale di Erba: medici e personale non hanno ancora incontrato la nuova proprietà

Dopo l’annuncio dall’avvenuto distacco del Sacra Famiglia dalla Provincia Lombardo-Veneta come primo passo per poi proseguire con la definitiva cessione nei prossimi mesi alla Lifenet Healthcare, infatti, molti medici sono preoccupati: "Non è stato ancora possibile avere contatti con la nuova proprietà e quindi non abbiamo idea di quali siano i loro piani e intanto qui si chiedono tagli e sacrifici in nome di un risparmio che rischia di fare altri danni". Ma è soprattutto la mancata comunicazione con cui è stata gestita l’intera vicenda ad avere profondamente deluso i camici bianchi, che hanno voluto scrivere una lettera aperta ai Fatebenefratelli.

