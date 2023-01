I Modà a Sanremo 2023, il chitarrista venianese: "Il festival un'esperienza impegnativa e appagante"

A dieci anni dall'ultima volta, i Modà tornano sul palco dell’Ariston per la 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023.

I Modà a Sanremo 2023, ci sarà anche il chitarrista venianese Diego Arrigoni

Anche Veniano, grazie al fatto che il chitarrista della formazione di Kekko Silvestre risiede proprio in paese, sarà rappresentata in Italia e in tutto il mondo. "Per me è la quarta volta sul palco del teatro Ariston - racconta il chitarrista venianese Diego Arrigoni - La prima nel 2005, poi nel 2011 e l’ultima volta nel 2013. Sanremo ha il suo peso ed è un’esperienza impegnativa, ma molto appagante. Porteremo un brano nuovo, dal titolo “Lasciami” ufficializzato prima della fine del 2022, e ci auguriamo che piaccia, come è piaciuto nella fase di selezione per la partecipazione al festival".

L'intervista integrale sul Giornale di Olgiate in edicola da sabato 28 febbraio 2023

