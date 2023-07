I nonni della rsa San Giovanni di Asso sbancano al concorso europeo e arrivano secondi in Italia

Una bella soddisfazione per la rsa "San Giovanni": secondo posto nazionale al concorso della società "Dynfeo" sulla stimolazione cognitiva.

Non solo un traguardo agonistico, ma anche un obiettivo raggiunto nell’ottica dei risultati terapeutici.

«Si tratta di un concorso organizzato a livello europeo da una società che sviluppa software per la stimolazione cognitiva: sono già diversi anni che partecipiamo – spiega l’educatrice della struttura Lucia Castelli – Di norma, la stimolazione cognitiva è una terapia che viene proposta ai nostri ospiti una o due volte alla settimana: funziona tanto e i risultati ci sono. In concreto, si tratta di un’attività di gruppo nella quale vengono proposti cruciverba e giochi come “nomi, cose, città” riadattati in una sorta di sfida contro noi stessi ad allargare sempre di più il numero dei nomi che vengono in mente. Li aiuta tanto, spesso me lo dicono anche loro».