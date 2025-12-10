I “pattini” guanzatesi conquistano Salsomaggiore Terme

I “pattini” guanzatesi sul gradino più alto del podio a Salsomaggiore Terme.

Sui pattini ballando Grease

Ottima prova lunedì 8 dicembre per le atlete dell’associazione Skating Como di Guanzate. Sei atlete della società – Giorgia Pietrobon, Viola Agostinacchio, Beatrice Masso, Letizia Terzaghi, Anastasia Mariani e Cristina Scusa – hanno gareggiato nel Campionato italiano Uisp-Gruppi spettacolo pattinaggio a rotelle,

categoria Under 12, agguantando il podio sulle musiche di Grease.

Più di mille atlete in gara

Alla competizione, iniziata il 6 dicembre, erano più di mille le atlete in gara. Le Stelle sui pattini, questo il nome del gruppo, sono seguite dalle istruttrici Stefania Alfano e Sofia Muscolino. Nel mese di novembre si erano piazzate al secondo posto ai Regionali.

“Fiere di loro”

“La società sportiva Asd Skating Como è fiera del lavoro svolto e ringrazia i genitori per la pazienza e la tenacia nel seguire le figlie nel duro lavoro d’atleta. Ora dritti verso lo spettacolo che ogni anno organizziamo al palazzetto dello sport di Cermenate, che coinvolgerà tutte le nostre atlete che si esibiranno per genitori e parenti (450 persone come pubblico, Ndr)”, fanno sapere dalla società.