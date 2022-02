Caos treni

I viaggiatori denunciano nuovamente "la fragilità di un’azienda che anche in tempi ordinari si trovava costantemente in affanno".

I pendolari comaschi e lombardi non si arrendono e non hanno nessuna intenzione di mollare il colpo denunciando pubblicamente i disservizi che accompagnano i loro viaggi in treno. Lo fanno scrivendo la terza lettera al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nel giro di poche settimane.

I pendolari non si arrendono e scrivono ancora a Fontana: "Servizio inaccettabile"

L'oggetto della missiva dei comitati è, di fatto, sempre il medesimo ovvero "la fragilità di un’Azienda che anche in tempi ordinari si trovava costantemente in affanno". E ancora una volta i viaggiatori chiedono al governatore di prendere posizione.