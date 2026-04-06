I pompieri salvano un cane finito in una tubazione

Il cane si era infilato in una tubazione ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per salvarlo

Il cane si era infilato in una tubazione ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per salvarlo

In azione

L’intervento di soccorso tecnico è scattato domenica sera alle 22 circa nel comune di Ponte Lambro, sulla SP Arosio Canzo in direzione Canzo, a seguito della segnalazione di un passante che aveva riferito di sentire abbaiare un cane.

I Vigili del fuoco dal distaccamento di Canzo giunti sul posto solo dopo diversi tentativi hanno individuato e recuperato l’animale all’interno di una tubazione di scolo delle acque chiare. Il cane è stato successivamente affidato alle cure del veterinario.