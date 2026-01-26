I primi 50 anni del Carnevale Olgiatese: festa grande a Olgiate Comasco, sabato 31 gennaio l’apertura di un ricco programma di eventi.

I primi 50 anni

La Pro loco olgiatese ha amplificato gli sforzi per celebrare al meglio l’anniversario: mezzo secolo di kermesse allegorica. L’obiettivo del presidente Mattia Mengozzi e del sodalizio è quello di coinvolgere il più possibile ogni fascia d’età: dai bimbi delle scuole dell’infanzia sino agli ospiti della Casa anziani. Da sabato 31 gennaio nove giorni di appuntamenti dedicati alla manifestazione che dal 1976 attira folla.

Un libro celebrativo

Tutti invitati al centro congressi Medioevo, in via Lucini, per la cerimonia di apertura: sabato 31 gennaio alle 16 la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Simone Moretti al Re e alla Regina del Carnevale Olgiatese. Poi l’inaugurazione della mostra fotografica a cura del Diapho’s e la presentazione del libro realizzato dal Giornale di Olgiate per il cinquantesimo del Carnevale Olgiatese.

Eventi per tutti i gusti

La serata del 31 gennaio strizzerà l’occhio ai giovani: alle 21.30, nella tendostruttura allestita nel parcheggio di via Leonardo da Vinci (nei pressi di Villa Peduzzi) il Carnival Party: festa in maschera con musica da discoteca. Domenica primo febbraio, alle 14.30, la tendostruttura accoglierà l’attività di animazione per i bimbi. A seguire, aperitivo. Mercoledì 4 febbraio laboratori ludici e di psicomotricità in Casa anziani. Alle 16.30, in biblioteca comunale, laboratorio di carnevale “Prepara la tua maschera” in collaborazione col Teatro dei Sussurri: appuntamento dedicato ai bambini della scuola primaria. A seguire, letture animate a tema. E ancora: giovedì 5 febbraio spettacoli teatrali negli asili di via Repubblica e di via Roncoroni. Venerdì 6 febbraio, alle 19, nella tendostruttura, apertura del servizio cucina, alle 22 il Fluo Party. Sabato 7 febbraio, alle 14.30, la tendostruttura sarà il punto di ritrovo per il Carnevale dei bambini con stand, laboratori e Nutella Party. Alle 18 aperitivo, apertura della cucina e «Serata swing» con musica anni 80-90-2000.

La grande sfilata di carri e gruppi in maschera

Domenica 8 febbraio il momento clou del Carnevale Olgiatese: alle 14.30 la grande sfilata dei carri allegorici, con partenza da via Repubblica e arrivo in piazza Italia.