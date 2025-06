I primi preziosi trent'anni festeggiati da "Casa 4 Venti"

Trent’anni di "Casa 4 Venti" a Valmorea, momento significativo per la cooperativa "Agorà 97".

L'anniversario

La comunità psichiatrica residenziale di via Leopardi ha celebrato i suoi 30 anni di attività. Il presidente di "Agorà 97" Sergio Besseghini nelle scorse settimane ha ricordato come la struttura sia nata nel 1995, dopo la chiusura dei presidi psichiatrici, per accogliere i primi pazienti dimessi che, fino ad allora, venivano trasferiti fuori regione. Oggi la comunità ospita 10persone in regime residenziale, i cui percorsi riabilitativi richiedono delle degenze.

Il valore dell'accoglienza

"Il nostro è un lavoro delicato, come un soffio: non si impone con la forza, ma fa sentire accolti. Non solo gli operatori, ma anche il territorio cura chi risiede qui", la sottolineatura del presidente. Presenti a un incontro celebrativo ad hoc i sindaci di Valmorea Giampiero Pandiani, Simone Moretti di Olgiate Comasco e Mario Bernasconi di Albiolo, con un assessore di Rodero e uno di Lurate Caccivio. Besseghini ha ringraziato, in particolare, il Comune di Valmorea, ricordando che fu proprio l’attuale sindaco Pandiani a inaugurare la struttura. Un legame che si è rafforzato nel tempo: pochi mesi fa, "Agorà 97" ha rinnovato per altri 30 anni la convenzione con il Comune, ottenendo anche in concessione gratuita alcuni locali in piazza San Biagio, già destinati a nuove attività diurne per gli ospiti.

La comunità alloggio

Alessandra Bernasconi, coordinatrice di "Casa 4 Venti", ha spiegato come oggi la comunità punti sulla relazione con i ragazzi: "Cerchiamo di creare un clima familiare e ospitale per i nostri ospiti, facendoli sentire accolti, senza identificarli con la loro fragilità". E’ stato presentato anche "30 senza lode", progetto ideato da Rita Ghilotti, Luca Catelli e Gabriele Casati in occasione dei 30 anni della Giornata mondiale della Salute mentale. Pensato per sensibilizzare i giovani, il progetto propone un percorso immersivo nel box della salute mentale, con pannelli tematici, domande aperte e racconti di personaggi noti che hanno condiviso le proprie fragilità. I visitatori possono lasciare testimonianze anonime, che saranno trasformate in opere da 30 artisti.

La mostra e altri eventi

Una mostra si terrà dall’8 al 16 novembre al Medioevo di Olgiate Comasco. I festeggiamenti, dopo l'evento di domenica primo giugno con una giornata comunitaria per famiglie e bambini a Caversaccio, prevedono per il mese di settembre un concerto del cantautore Luca Ghielmetti. E giovedì 9 ottobre, nel salone della scuola dell’infanzia di Casanova, verrà proiettato il docufilm realizzato durante il laboratorio teatrale da Mauro e Fabrizio Settegrani con gli ospiti della comunità.