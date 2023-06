Un reparto molto più colorato quello di Neuropsichiatria Infantile di Asst Lariana di Lomazzo: nei giorni scorsi sono stati presentati negli ambulatori i pannelli decorativi realizzati dagli studenti del Liceo artistico Fausto Melotti di Cantù.

I quadri del Melotti decorano il reparto di Neuropsichiatria Infantile di Lomazzo

Il progetto ha coinvolto le insegnanti Daniela Napolitano, Anna Panzeri, Cristina Faverio, docenti di pittura e arte figurativa e gli studenti della sezione L di Lomazzo e quelli della sezione D di Cantù del Melotti; a causa del Covid l’iniziativa, avviata nel 2020, è stata forzatamente sospesa e il lavoro è stato poi concluso nel 2021 dai ragazzi, che all’epoca frequentavano l’ultimo anno della scuola.

In questi giorni, finalmente, è stato possibile incontrarsi ed inaugurare ufficialmente le opere.

“Ringraziamo nuovamente Mario Sala e Franca Bianchi, titolari della Effebi di Lomazzo, che ci hanno donato tutto il materiale, tele e pitture - sottolinea la professoressa Annamaria Conoscitore, vicepreside della sezione di Lomazzo del Liceo artistico Fausto Melotti - Da parte nostra siamo contenti di poter regalare arte e bellezza, di vestire i luoghi di arte e bellezza. Non credo purtroppo che la bellezza salverà il mondo ma certamente lo può migliorare e per questo la nostra scuola, insieme con i suoi ragazzi, è sempre pronta e disponibile a collaborare”.

I quadri realizzati dagli studenti sono tutti colorati, pieni di luce e hanno come protagonisti animali del bosco, tanto amati dai bambini; non poteva mancare una magica principessa i cui capelli d’oro si trasformano in onde del mare e radici di alberi.

“Asst Lariana collabora da molti anni con il Liceo artistico Fausto Melotti e siamo molto contenti dei lavori realizzati - osserva la dottoressa Patrizia Conti, primario della Neuropsichiatria Infantile di Asst Lariana - Doveroso e sentito il ringraziamento agli studenti e alle insegnanti che con tanta passione ci accompagnano e supportano”.