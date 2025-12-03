I ragazzi de Lo Snodo in scena ad Alzate Brianza

Dopo il successo riscosso a novembre, l’associazione Lo Snodo porterà nuovamente in scena lo spettacolo teatrale “Risveglio di Primavera”. La replica avrà luogo venerdì 12 novembre ad Alzate Brianza.
L’appuntamento
Lo spettacolo, tratto dalla drammaturgia di Frank Wedekind con adattamento di Pietro Cerchiello e regia di Ariele Celeste Soresina dell’associazione Dimore Creative, verrà riproposto venerdì 12 dicembre alle 21 presso il Circolo Pensionati Alzatesi, in Via Girola 1, ad Alzate Brianza.
Sul palco, come protagonisti, alcuni ragazzi de Lo Snodo: Emma Agnesani, Riccardo Brivio, Sabina Borgnetto, Giada Civati, Linda Colombo, Sofia Favalli, Anais Gandolfi, Claudia Moscadelli, Odessa Nicolodi, Sofia Paletta, Anna Pina, Anna Sironi, Giada Ventura.
Lo spettacolo mette al centro il tema dello smarrimento giovanile e tutto ciò che ne consegue: si parla di una generazione senza punti di riferimento, che deve imparare ad amare, prendere decisioni importanti, sbagliare, cambiare. In quest’ottica ogni gesto diventa appunto un “Risveglio di Primavera”, ossia un nuovo inizio.
“L’iniziativa” comunicano i ragazzi dell’associazione “è resa possibile grazie al patrocinio del comune di Alzate Brianza e al sostegno di Mestieri Lombardia con il progetto ‘Link – Attivare Giovani, Rafforzare Reti'”.
Per assistere allo spettacolo verrà richiesta un offerta libera e sarà necessario iscriversi tramite l’apposito form.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile contattare Lo Snodo tramite l’indirizzo email info@losnodo.eu o tramite i canali social dell’associazione.
(Nella fotografia alcuni dei ragazzi dell’associazione Lo Snodo)