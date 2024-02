I ragazzi della Links fanno "gioca boxe": "Un cazzotto contro i pregiudizi"

"Un cazzotto per stendere i pregiudizi". Si può dire che sia questo l’intento con cui l’associazione Links, che si occupa di sport per ragazzi diversamente abili, propone una nuova attività sportiva dopo calcio e basket: una specie di "gioca boxe".

"Vedere i nostri ragazzi svolgere con grande gioia le attività sportive di calcio e basket seguiti dai volontari, partecipando ai relativi campionati, e vedere il loro entusiasmo nel fare un canestro, un gol, abbracciarsi, emozionarsi per una vittoria o una sconfitta e, ancora, imparare il rispetto degli avversari, salutandoli e abbracciandoli alla fine di ogni partita, è quello che ho sempre voluto nelle mie squadre – ha spiegato Manuel Maggioni, responsabile sport della Links – Questi valori li ho acquisiti quando ho praticato sport da combattimento come il pugilato. Sembra strano perchè gli sport da combattimento vengono spesso abbinati a violenza e scontro fisico, ma non è cosi: con i guantoni sulle mani ti trovi a contatto con altri ragazzi pronti a sudare, a lavorare sodo su coordinazione, equilibrio fisico e mentale, a scaricare rabbia, tensione, frustrazioni contro un sacco. E così mi sono domandato perchè non provare e abbattere anche questo pregiudizio che i nostri ragazzi speciali non possano praticare certi sport".