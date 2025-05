I ragazzi della robotica accolti dall'assessore Fermi

La squadra di robotica della scuola secondaria di Carimate è stata accolta in Regione Lombardia. Ad invitare i ragazzi che si sono contraddistinti nelle finali nazionali delle World Robot Olympiad, accompagnati dagli allenatori (Davide Zeppa, Alessandro Bettelli, Matteo Orsenigo e i professori Daniele Brioschi e Domenica Notaro) e dalla preside Stefania Terraneo è stato l’assessore a Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi.

L'incontro in Regione

L’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, ha accolto nel primo pomeriggio di martedì 27 maggio 2025 gli studenti della scuola media “Aldo Moro” di Carimate che il 16 e 17 maggio 2025 hanno partecipato alla finale nazionale della World Robot Olympiad (WRO) – “The Future of Robots”, svoltasi a Trento, aggiudicandosi una storica qualificazione al campionato mondiale di Singapore.

Racconta Fermi:

“È stato emozionante e molto interessante sentire come hanno lavorato questi ragazzi per raggiungere un risultato tanto prestigioso. Da assessore regionale all’Innovazione non posso che essere orgoglioso del talento di questi giovanissimi, che tra l’altro sacrificano parte del loro tempo libero per studiare le soluzioni migliori da applicare ai robot per le competizioni. Come Regione Lombardia ora spero anche di riuscire a dare una mano per trovare i fondi necessari alla partecipazione della competizione a Singapore”.

Le parole della dirigente scolastica

Ad accompagnare i ragazzi anche Stefania Terraneo, dirigente dlel'istituto comprensivo di Figino Serenza:

“Dal 2014 la scuola di Carimate crede fortemente nella robotica educativa e nello sviluppo del problem solving con un’attenzione particolare all’inclusione e alla partecipazione femminile, prendendo parte a competizioni internazionali di scienza e robotica come First Lego League e World Robot Olympiad. Negli anni, la scuola ha già rappresentato l'Italia in sei finali internazionali”.

L'appello per sostenere le spese di trasferta

La scorsa settimana studenti e allenatori avevano lanciato un appello affinché la Regione li aiutasse a sostenere le spese per le finali mondiali ed europee a Singapore, Lubiana, Panama e Manila. E la questione è stata sollevata anche durante l'incontro con l'assessore Fermi. Spiega Davide Zeppa, uno degli allenatori: