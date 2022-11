In occasione della decima edizione del Festival del Legno, anche il Giornale di Cantù ha voluto fare la sua parte portando il proprio contributo alla manifestazione e alla città. Così ha organizzato un evento, in collaborazione con il Comune, in cui il dialogo fosse al centro, che permettesse di creare connessioni tra studenti e imprenditori, tra padri e figli, tra possibili candidati e datori di lavoro.

"I ragazzi interrogano gli imprenditori": più di 200 studenti all'evento del Giornale di Cantù

Questa mattina, martedì 15 novembre 2022, la sala "Giovanni Zampese" della Bcc Cantù, partner dell'iniziativa, ha ospitato l'evento "Il lavoro del futuro - I ragazzi interrogano gli imprenditori". Alla "lavagna" tre imprenditori del settore del legno arredo: Alessandro Massa, amministratore delegato di Provasi, Maurizio Riva, titolare di Riva 1920 e Thomas Munafò, brand manager di Jumbo Collection del Gruppo Oniro.

A porre loro domande sul settore del legno arredo e del design, sul mercato del lavoro di oggi e del futuro, sulla formazione e le skills di cui vanno alla ricerca le aziende, moderati dal direttore del Giornale di Cantù Isabella Preda, circa 200 studenti provenienti dal Liceo artistico "F. Melotti" di Cantù, di Enaip Cantù e del Polo formativo della Fondazione ITS per il sistema casa Rosario Messina di Lentate sul Seveso .

Dopo i saluti del padrone di casa, il presidente della Bcc Cantù, Angelo Porro, che ha esortato gli studenti "a fare bene e con passione ogni cosa perché per entrare nel mondo del lavoro basta volerlo" e del vicesindaco di Cantù Giuseppe Molteni, che invece ha sottolineato la mission del Festival del Legno come "non la sola glorificazione del passato del settore legno arredo e della città del mobile ma la necessità di pensare e costruire il futuro che voi rappresentate", hanno preso la parola i tre dirigenti scolastici.

Ilenia Brenna di Enaip Cantù, Anna Proserpio del Liceo Melotti e Angelo Candiani della Fondazione Its, hanno raccontato le peculiarità dei percorsi di studio presenti delle loro scuole ma anche il desiderio costante di aprirsi al territorio e alle imprese. Alternanza scuola lavoro, soft e hard skills, creatività, valori, sostenibilità delle imprese, sono solo alcuni dei temi su cui, attraverso le loro domande, gli studenti hanno interrogato gli imprenditori del legno arredo.

