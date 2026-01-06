I Re Magi arrivano a cavallo: oggi, martedì 6 gennaio 2026 al parco comunale di Fino Mornasco. Guidati dalla stella cometa i Re Magi arriveranno a chiudure le festività natalizie della comunità parrocchiale di Andrate, Fino Mornasco e Socco.

Il programma

La parrocchia Santo Stefano di Fino Mornasco si appresta a chiudere il periodo natalizio e a festeggiare l’Epifania con l’arrivo dei Re Magi al parco comunale. A partire dalle 15 ci saranno musiche e canti natalizi seguiti da letture poetiche per tutti i partecipanti sui Re Magi, la stella cometa e il loro viaggio.

L’arrivo a cavallo

Musiche e canti accoglieranno così Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù e anticiperanno l’arrivo dei Re Magi che porteranno i loro doni al Bambino Gesù. Quello dei Magi a Fino Mornasco sarà un arrivo speciale: Gasparre, Melchiorre e Baldassarre arriveranno infatti a cavallo. Il loro arrivo è previsto per le 16.

Merenda per tutti

A seguire, alle 16.30, ci sarà una merenda con the e cioccolata calda per tutti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla manifestazione dell’Epifania. In caso di cattivo tempo la manifestazione si terrà nella chiesa di Santo Stefano a Fino Mornasco in piazza Odescalchi.