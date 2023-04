Senso unico in via Mazzini a Erba: i residenti di via Silvio Pellico raccolgono le firme e dicono al sindaco Mauro Caprani che non vogliono che la strada passi sotto i loro balconi.

I residenti raccolgono firme contro la nuova strada

Non piace ai residenti della vietta adiacente a via Mazzini la soluzione proposta dall’Amministrazione comunale di far passare una via pubblica al di là del cancello posizionato nel corso dei decenni. Sabato scorso un comitato ha incontrato il primo cittadino giunto in via Pellico per verificare di persona. Dopo questo incontro i residenti hanno deciso di promuovere una raccolta di firme e nello stesso tempo di richiedere in Comune un accesso agli atti. La volontà è quella di vedere nero su bianco il progetto della nuova strada.

La volontà dell’Amministrazione comunale, infatti, è quella di rendere a senso unico il primo tratto da piazza Mercato di via Mazzini per procedere a una riqualificazione della strada, attraverso la realizzazione di quei marciapiedi oggi o inesistenti o disastrati. Per fare ciò, però, è necessario prevedere una strada che ritorni su via Volta attraverso le aree dismesse. Un tratto di questa strada però passerebbe da via Pellico. E i residenti non ci stanno

