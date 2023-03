I sindaci incontrano l'arcivescovo Delpini, Moscatelli: "Illustrate tematiche che necessitano di attenzione"

Oggi, sabato 18 marzo 2023, il sindaco di Figino Serenza, Roberto Moscatelli, si è fatto portavoce dei tredici sindaci del Decanato di Cantù e Mariano Comense durante l’incontro con l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Le parole di Moscatelli dopo l'incontro

"Ho rappresentato all’Arcivescovo di Milano alcune problematiche che necessitano di particolare attenzione e ulteriore approfondimento. La genitorialità, con la necessità di educare non solo i ragazzi, ma anche i genitori, talvolta impreparati al compito di educare i propri figli con responsabilità, impegno e passione, nel rispetto di quei sani princìpi a cui noi tutti eravamo abituati. Gli oratori, da sempre catalizzatori di giovani e famiglie, garanzia di una crescita sociale e formativa per gli uomini e le donne del domani, sono i luoghi dove molti giovani erano coinvolti, si formavano, muovevano i primi passi nel mondo del servizio a 360 gradi per poi decidere di impegnarsi attivamente in politica, nel mondo dell’associazionismo, nello sport e nel sociale. Il mondo del lavoro e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in un territorio particolarmente florido di industrie, come quello del Canturino e della Brianza, che faticano a trovare giovani disposti ad imparare un mestiere utile alla loro crescita professionale e sociale, forse vittime di un intellettualismo esasperato. La mattinata si è conclusa con l’intervento del nostro Arcivescovo, che con la sua esperienza e preparazione è sempre un piacere ascoltare".