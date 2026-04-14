I Tre Castelli si presenta alla cittadinanza

La neocostituita associazione «I Tre Castelli», nata a Tavernerio, si presenta alla cittadinanza. Appuntamento a venerdì 17 aprile alle 21, in auditorium comunale.

L’obbiettivo è ricostruire la storia del paese

Il sodalizio, nato in paese per ricostruirne il patrimonio e raccontarne la storia, è stato fondato Giuseppe Sala e un gruppo di compaesani che hanno vissuto a Tavernerio fin dall’infanzia e hanno assistito alla sua trasformazione.

Come lo stesso Sala aveva spiegato al Giornale di Erba, l’associazione conta già ora oltre una trentina di soci impegnati in tanti gruppi di lavoro per ricostruire Tavernerio e il suo patrimonio culturale: dal dialetto al territorio, alle tradizioni. Un gruppo sta lavorando alla riscoperta dei termini dialettali; un altro alla mappatura delle sorgenti con un censimento; altri si stanno occupando degli orologi delle chiese… Tanti i progetti già avviati anche grazie alla preziosa adesione di numerosi giovani alle attività del sodalizio.

E proprio l’appuntamento di venerdì prossimo sarà occasione per presentare gli obbiettivi, le nuove iniziative per l’anno in corso e gli scenari futuri de «I Tre Castelli», con l’intervento dell’ideatore Sala e del gruppo che ha fondato l’associazione. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro, a ingresso libero e gratuito.