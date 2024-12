I turni della raccolta differenziata durante le festività natalizie e a inizio anno

Ecco i turni di servizio per la raccolta differenziata a Olgiate Comasco nel periodo delle festività.

I turni di raccolta negli ultimi giorni di dicembre

La raccolta porta a porta sarà in servizio come puntualizzato nel programma veicolato dall'ufficio Ambiente del Municipio. Ecco le date da rispettare per esporre sacchi e contenitori della differenziata. Lunedì 23 dicembre il turno di ritiro della plastica, dell'umido e della carta. Giovedì 26 dicembre ritiro dell'umido e dell'indifferenziato. Venerdì 27 dicembre la raccolta del vetro. Lunedì 30 dicembre ancora plastica, umido e carta.

Il calendario dei primi giorni di gennaio

Giovedì 2 gennaio sarà la volta del ritiro dell'umido e dell'indifferenziato. Venerdì 3 gennaio il ritiro porta a porta del vetro. Lunedì 5 gennaio la raccolta della plastica e dell'umido.

Le aperture del centro raccolta differenziata

Nel periodo natalizio e di fine anno da considerare anche alcune modifiche alle aperture del centro per la raccolta differenziata. A partire da sabato 21 dicembre, infatti, e sino al 4 gennaio sono sospesi i conferimenti con furgoni, camion, trattori, pick up e auto furgonate. L’accesso alla piattaforma ecologica ai Fossi di Rongio, quindi, è consentito solo con autovetture. Inoltre, martedì 24 e martedì 31 dicembre l’area per la raccolta differenziata dei rifiuti sarà fruibile dalle 9 alle 12, mentre il pomeriggio resterà chiusa.