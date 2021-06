Un’estate senza basket, o quantomeno qualche settimana. Nel campetto pubblico di Albese con Cassano si è nuovamente rotto il canestro, con tutta probabilità a causa di un atto vandalico.

I vandali rompono il canestro del campetto pubblico

Il sindaco Carlo Ballabio ha accolto con esasperazione la notizia. "Non è possibile che si sia rotto ancora quel canestro in quel modo. Purtroppo dalla tipologia di rottura si capisce chiaramente che non si tratta di un evento fortuito ma di un cattivo utilizzo del canestro". Secondo il sindaco e i tecnici del Comune, la rottura sarebbe infatti da imputarsi a un utilizzo improprio, forse come sbarra per trazioni, e non a un incidente di gioco.

