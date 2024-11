Un cucciolo di cinghiale è stato salvato dai Vigili del fuoco. E' successo nella mattinata di oggi, sabato 23 novembre 2024, a Erba.

I Vigili del fuoco erbesi salvano un cinghiale

Alle 11:30 una squadra del distaccamento di Erba ha soccorso un piccolo cinghiale ferito, che si trovava nel torrente Bova a Erba, sopra via Balbor. L'animale, dopo essere stato messo in sicurezza, è stato successivamente preso in carica dalla Polizia provinciale.