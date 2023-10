Il gruppo di Protezione civile di Fino Mornasco apre una nuova sessione di lezioni per formare nuovi volontari.

I Volontari del Lario crescono: al via un nuovo corso di formazione

E' in partenza, il prossimo 17 ottobre 2023, il nuovo corso per entrare a far parte del gruppo di Protezione civile di Fino Mornasco, i Volontari del Lario guidati dal presidente Luca Pedroncelli. Il gruppo, che vanta ormai una ventennale esperienza sul campo, è convenzionato con i Comuni di Fino Mornasco, Grandate, Casnate con Bernate, Luisago, Villa Guardia, Cermenate e Vertemate con Minoprio.

Proprio quest'anno, in occasione del ventennale della fondazione, ha inaugurato la nuova sede: il gruppo si è spostato dall'Ottagono, all'interno del parco della villa comunale di Fino, al Polo delle emergenza urgenza in via Ticino, insieme alla Croce verde.

I volontari si occupano di supporto stradale, allagamenti, cattura imenotteri, taglio piante e recupero animali. L'appuntamento, per chi volesse provare a conoscere questa realtà è alle 21 del 17 ottobre 2023 nella sede di via Ticino 14. Per iscrizioni: formazione@volontaridellario.com o 031.927750