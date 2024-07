I volontari di "A.Ma.Te" in servizio alla Casa di Comunità

Da lunedì 15 luglio l'associazione "A.Ma.Te" è presente tre giorni a settimana, tra le 7.30 e le 9.30, con i propri volontari alla Casa di Comunità di Olgiate Comasco per facilitare l'accesso degli utenti al Punto prelievi.

Volontari in servizio

Da alcune settimane, infatti, l’accesso al servizio è stato riorganizzato. Con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa dei pazienti e promuovere una migliore programmazione del lavoro del personale sanitario, è stato aumentato il numero di slot messi a disposizione sul servizio di prenotazione on-line di Asst Lariana “Zerocoda”, mentre l’accesso libero, senza prenotazione, resta a disposizione dei cittadini con un numero limitato di posti. “Ringraziamo l’associazione, il presidente Alessandro Martinelli e i suoi preziosi volontari - sottolinea Alberto Giughello, direttore del Distretto di Olgiate Comasco - La loro presenza aiuta gli operatori della Casa di Comunità ad accogliere l'utenza e ad assisterla nella gestione delle richieste, nel migliore dei modi. Grazie al loro supporto, possiamo fornire informazioni immediate sul Punto Prelievi e le altre attività”.

La disponibilità di "A.Ma.Te"

L’associazione è convenzionata con Asst Lariana dal 2015 e sono numerose le attività in cui la Odv è coinvolta. I volontari sono impegnati nel progetto per l'accoglienza e l'umanizzazione dedicato ai pazienti che accedono al Pronto soccorso. Collaborano con l’unità di Cure palliative, nell’ambito dei servizi a domicilio e gestiscono una sede operativa distaccata di Cure palliative a Faloppio. All'ospedale Sant'Anna prestano servizio nell'ambulatorio di Terapia del dolore e nella struttura di Gastroenterologia Generale e Multimodale. Nel reparto di Cardiologia supportano i pazienti nella compilazione della Customer satisfaction. Per maggiori informazioni sulle attività e l'organizzazione o per diventare volontari, è possibile scrivere a info@amate.it oppure contattare i numeri 327-1311958 e 327-8607090. L’associazione è raggiungibile anche dal sito www.amate.it.

Chiusure estive dei Punti prelievo

Asst Lariana, inoltre, informa che, nel periodo estivo, sono previste delle chiusure dei Punti prelievo del Distretto. A Lurate Caccivio rimarrà chiuso il 9, 13 e il 16 agosto, mentre a Olgiate Comasco il 9, il 13 e il 14 agosto.