Iniziativa solidale e sociale quella di Icam, l'azienda produttrice di cioccolato e semilavorati del cacao di Orsenigo, che per celebrare al meglio le festività pasquali ha donato oltre 20mila uova di Pasqua a più di 170 associazioni del territorio.

Icam, produttori e donatori di cioccolato: 20mila uova di Pasqua a più di 170 associazioni

Così, l’azienda lecchese che da oltre tre generazioni produce cioccolato di alta qualità e semilavorati del cacao, dimostra anche quest’anno il proprio sostegno verso il territorio e la comunità in cui è inserita. Le associazioni, infatti, sono localizzate nelle province di Lecco, Como, Monza e della Brianza. In particolare, esse operano in diversi settori: scolastico, religioso, sportivo, sanitario e sociale.

Le uova inviate a queste realtà sono in prevalenza del premium brand Vanini, ma tra i prodotti donati – in particolare ai settori giovanili e alle Onlus – si trovano anche le uova e gli ovetti licensing che ICAM produce in partnership con alcune delle squadre di calcio più amate della Serie A: Lazio, Roma, Atalanta, Sampdoria, Torino, Fiorentina, Genoa e Hellas Verona.

Non è tutto: ICAM, infatti, ha rinnovato la donazione delle uova di cioccolato anche all’Ucraina, un segno di supporto e vicinanza per la delicata situazione che sta vivendo il Paese. Queste donazioni, che si ripetono di anno in anno, rappresentano e allo stesso tempo consolidano l’approccio etico e sostenibile intrinseco al modo di agire dell’azienda, che da sempre ha a cuore tutte le persone: dai coltivatori, ai dipendenti, fino alla comunità che la ospita e non solo. ICAM, infatti, riconosce non solo l’importanza di restituzione al territorio in cui opera, ma anche il valore di ogni singolo soggetto e, in virtù di ciò, si impegna quotidianamente per costruire relazioni basate sulla fiducia, sul coinvolgimento diretto e sincero e sull’adesione a iniziative solidali per la comunità.

In questa direzione, l’obiettivo di ICAM è generare valore reciproco: la qualità di vita della comunità in cui l’azienda è inserita, difatti, è per essa un importante elemento di qualificazione che contribuisce al suo successo.