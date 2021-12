La curiosità

Si è concluso in questi giorni un accordo di collaborazione tra Icam, la nota azienda di cioccolato, e la scuola di pasticceria e panetteria Enaip Lecco, per insegnare ai ragazzi tutti i trucchi di un mestiere antico come quello del cioccolatiere. Un accordo alla Willy Wonka, attraverso il quale i ragazzi impareranno le fasi di lavorazione del cioccolato, il temperaggio, la possibilità di approfondire temi legati al mondo del cacao ed infine come per il biglietto d’oro, visitare la fabbrica di cioccolato di Orsenigo.

Icam sigla un accordo con Enaip Lecco per insegnare ai ragazzi il mestiere del cioccolatiere

"La prima parte del progetto è quella di avvicinare i ragazzi alla storia e alla lavorazione del cioccolato, permettendo loro di imparare facendo - spiega dichiara Federica Colombo, coordinatrice del centro di formazione di Lecco - Apprenderanno i rudimenti del temperaggio, impareranno a fare corpi cavi (i soggetti natalizi), le praline e la lavorazione di piccoli pezzi artistici. Continueranno il loro percorso con la dott.ssa Renzi, esperta degustatrice di fama internazionale, che aprirà loro il mondo dell’assaggio, spaziando dalla storia della theobroma cacao ai cioccolati moderni. In seguito avranno la possibilità di incontrare un tecnico di ICAM per approfondire alcune tematiche specifiche di settore in grado di arricchire ancor di più il loro bagaglio di competenze e di conoscenze. Al termine del percorso la visita alla fabbrica, dove i ragazzi vedranno con mano come nasce una tavoletta".

"Una collaborazione fortemente voluta dalla scuola - aggiunge il direttore Giovanni Colombo - che permette ai ragazzi di approfondire toccando con mano e a noi di tessere una rete con le aziende del territorio, una sinergia che si è rivelata vincente anche in altri settori. Un connubio scuola lavoro che giorno dopo giorno diventa sempre più forte. Creare una scuola dove i ragazzi si trovino bene, che sia interfacciata col mondo e inserita in un contesto territoriale è il nostro obbiettivo, non a caso il nostro motto è #IMPARANDODIVERTENDOSI".

"Il nostro contributo è in coerenza con la propensione al mondo dei giovani e della scuola che caratterizza la nostra società - conclude l’ingegner Plinio Agostoni, vice presidente di ICAM - Nel caso specifico si tratta di una collaborazione volta a stimolare nei giovani la ricerca dell’eccellenza. Nel mondo globalizzato solo ciò che è distintivo, ineguagliabile, eccellente può garantire uno spazio con un ruolo vincente per gli operatori del nostro Paese a qualunque livello e in ogni settore".