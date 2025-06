Identificato e denunciato l'autore di una rapina in farmacia

I Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno denunciato alla Procura di Como un uomo di 54 anni, ritenuto responsabile della rapina perpetrata il 7 giugno ai danni della Farmacia Sant'Agata di Casnate con Bernate.

Il colpo

L'episodio risale alle 13:45 del 7 giugno, quando un uomo armato di taglierino e con il volto parzialmente travisato ha fatto irruzione nella farmacia di piazza Angelo Monti, intimando alla direttrice di consegnargli il denaro. Il rapinatore era riuscito a impossessarsi di 100 euro in contanti, non potendo asportare ulteriore denaro a causa della cassaforte temporizzata. La denuncia è stata presentata dalla direttrice il 9 giugno presso la stessa Stazione Carabinieri di Fino Mornasco.

Le indagini

Nonostante l'assenza di telecamere funzionanti all'interno della farmacia, le indagini dei militari si sono concentrate sui filmati dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Casnate con Bernate. Grazie a queste immagini, i Carabinieri hanno rilevato la presenza del 54enne in orario prossimo alla rapina. Successivamente, da accurate indagini i militari verificato che lo stesso potesse essere ospitato presso l'abitazione di un conoscente, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti penali.

La mattina di mercoledì 11 giugno, i Carabinieri lo hanno effettivamente rintracciato in quell’abitazione. L'uomo, vistosi scoperto, ha fatto rinvenire gli indumenti utilizzati durante la rapina, occultati nell'area comune della corte condominiale, e l'arma usata, un taglierino con lama di 8 cm, nascosto nel fondo di un cassetto della sala dell'abitazione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco, stanno procedendo con ulteriori verifiche al fine di accertare se l’uomo si sia avvalso di eventuali complici.