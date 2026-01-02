Erba, il 2025 de Lo Snodo: dalla conferma della sede al titolo di miglior associazione giovanile d’Italia. Il sodalizio ripercorre l’annata appena trascorsa.

Il bilancio di un anno intenso

Con la chiusura del 2025, l’associazione giovanile Lo Snodo traccia il bilancio di un anno intenso e profondamente significativo, che ha segnato un punto di svolta per il presente e il futuro dell’associazione e del territorio. Il 2025 si è aperto con una notizia non scontata: la conferma della sede al primo piano della stazione ad Erba. Un risultato reso possibile anche grazie alla campagna di mobilitazione che sulla fine del 2024 ha raccolto il sostegno di oltre 8000 persone, 10 scuole, 119 realtà, Fondazione Cariplo, Fondazione Comasca e BCC Brianza e Laghi. Questo risultato ha dimostrato in modo concreto quanto Lo Snodo sia riconosciuto come un servizio importante e necessario per la comunità.

“La conferma della sede non è stato solo un successo ottenuto, ma soprattutto la dimostrazione che la Comunità crede nel lavoro quotidiano che viene svolto da Lo Snodo – commenta Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Abbiamo sentito forte il sostegno del territorio e questo ci ha dato l’energia e la serenità per continuare a prenderci cura delle persone, dei legami e dei bisogni che Lo Snodo incontra ogni giorno”.

I numeri del 2025

Nel corso del 2025, l’associazione ha lavorato quotidianamente attraverso 15 gruppi attivi, realizzando 161 eventi in 25 Comuni diversi. L’aula studio è rimasta aperta per 306 giorni, per un totale di 2741 ore, raggiungendo oltre 1100 frequentatori complessivi dell’aula studio da inizio 2022. I volontari attivi in associazione sono oggi più di 100 e, durante l’anno, sono stati realizzati 115 incontri individuali di presentazione dell’associazione rivolti a potenziali nuovi giovani volontari con un’età media di 20 anni e provenienti da 40 Comuni del Territorio. Un anno di crescita anche sul fronte dei servizi: Lo Snodo ha vinto 14 bandi da 8 diversi enti finanziatori, ampliando e rafforzando le attività gratuite offerte ai giovani del territorio, tra cui l’avvio del servizio di ripetizioni e il potenziamento dello sportello di supporto psicologico gratuito, oggi attivo in 4 Comuni.

La premiazione a Roma

A coronare un anno già straordinario, nelle ultime settimane del 2025 è arrivato un riconoscimento importante: Lo Snodo è stato premiato a Roma come migliore associazione giovanile in Italia dal premio Genp di Acri, selezionato tra oltre 480 realtà da tutto il Territorio nazionale. Ma, come l’associazione stessa sottolinea, i numeri raccontano molto, ma non raccontano tutto.

“Lo Snodo continua a voler essere un luogo di promozione delle attività per i giovani – prosegue Pelucchi – È un luogo in cui si può essere felici, dove ci si prende cura degli altri facendo cose che fanno stare bene anche chi le realizza. Uno spazio in cui gentilezza e cura sono parte integrante dello “stile Snodo”, dove è possibile sbagliare, vivere i conflitti senza paura e abitarli insieme come occasioni di crescita personale e collettiva. Lo Snodo, dunque, è prima di tutto una comunità che sceglie ogni giorno di tenere insieme competenze, relazioni ed emozioni, credendo che la gentilezza e l’attenzione per l’altro non sia un extra, ma un modo concreto di operare”.

L’associazione ringrazia tutte le persone, i volontari, le realtà e le istituzioni che hanno camminato insieme a Lo Snodo nel corso del 2025, con l’augurio di continuare a costruire, anche nel 2026, un territorio sempre più aperto all’iniziativa e attento ai bisogni e ai desideri delle giovani generazioni.