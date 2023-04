Una celebrazione in pompa magna quella andata in scena oggi a Cantù per il 78esimo anniversario della Liberazione. L'evento, organizzato dal Comune di Cantù, ha visto anche la partecipazione dei Comuni di Capiago Intimiano, Carimate, Cucciago, Figino Serenza, Novedrate e Senna Comasco e dei loro rispettivi sindaci.

Il 25 aprile a Cantù: foto e video dell'anniversario della Liberazione

Ad aprire la giornata, in piazza degli Alpini, il ritrovo delle Autorità, Istituzioni, Movimenti politici, Forze Sociali, Scuole e delle Associazioni Combattentistiche e D'Arma per partecipare tutte insieme all'alza bandiera e alla deposizione della corona d'alloro.

L'arrivo della banda

Sempre in piazza degli Alpini la Banda Giuseppe Verdi ha intonato l'Inno di Mameli per celebrare nel miglior modo possibile il 25 aprile, suonando il Canto degli Italiani.

L'inno di Mameli

Alle 10.15 il corteo si è spostato verso il piazzale XXVI aprile dove si è tenuta l'inaugurazione delle Pietre della Memoria a cura di Anpi. Ancora una volta si è tenuto l'alza bandiera e la deposizione della corona d'alloro, per poi dirigersi verso l'ultima tappa della giornata: il cimitero maggio della città.

Le Istituzioni e tutti i presenti hanno fatto visita alla tomba dei partigiani per deporre la corona d'alloro in loro memoria. La stesa operazione si è svolta presso il sacrario dei caduti. A questo punto si è lasciato spazio all'intervento del sindaco della città di Cantù Alice Galbiati, per poi dare avvio, alle 11, alla funzione religiosa a suffragio dei caduti con una preghiera a cura del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.