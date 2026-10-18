Il 30 ottobre torna il gruppo di lettura «Pagine amiche»

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Appuntamento con la lettura da non perdere il 30 ottobre alle 20.30: torna, alla biblioteca comunale di via Vittorio Veneto, a Vertemate con Minoprio, il gruppo di lettura «Pagine Amiche».

L’appuntamento

Dopo l’ultimo incontro del 25 settembre, questa volta il tema sarà il romanzo «Follia», dell’autore britannico Patrick McGrath. Pubblicato per la prima volta nel 1999 con il titolo «Asylum», la cui traduzione letterale è «manicomio», si tratta di un cupo e misterioso racconto. McGrath è indubbiamente un autore di spicco per il genere, estremamente apprezzato nella letteratura contemporanea. Il libro è basato sulla narrazione di uno psichiatra che lavora in un centro di detenzione per persone con patologie mentali. Raccontando il caso più cupo con cui ha avuto a che fare in carriera, la storia sembra inizialmente intricata e sconnessa. Pagina dopo pagina, però, tutti i tasselli andranno al loro posto. Ovviamente l’ingresso per l’evento, che è patrocinato anche dal Comune di Vertemate con Minoprio, sarà gratuito. Naturalmente è consigliata la lettura del libro per poter partecipare a pieno al coinvolgente dibattito su di esso. Per coloro che non disponessero di una copia, è possibile prenderne una in prestito in biblioteca o online, sul portale della Rete bibliotecaria della provincia di Como.