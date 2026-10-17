Il 5° «Trofeo Tino Consonni» oggi e domani

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Compie cinque anni il «Torneo Tino Consonni» a Brenna.

L’edizione 2026

L’edizione 2026 si terrà oggi, sabato 17, e domani, domenica 18 ottobre. Tino Consonni è mancato nel 2020. Storico fondatore dell’Ac Brenna, a lui è dedicata la palestra comunale. Dal 2022, poi, la stessa società di cui lui è un pezzo di storia ha deciso di onorarne la memoria con un torneo per i più piccoli. Si parte oggi con la quinta edizione. Il sabato sarà dedicato ai piccoli calciatori della scuola calcio. La domenica, invece, il minivolley under-12. Ritrovo alle 13 per il quadrangolare che vedrà protagoniste l’Ac Brenna, padrone di casa, Montesolaro, Cabiate e Cadorago. Il presidente dell’Ac Brenna, Graziano Ballabio, ha detto: «Consonni era tra i fondatori del 1969. Da una squadra, oggi l’Ac Brenna ha quasi 250 tesserati. Collabora con l’Amministrazione e le scuole, si occupa di tantissime attività, come la psicomotricità e l’avviamento allo sport. Eppure, oggi come allora, davanti a tutto c’è sempre il valore della partecipazione davanti al risultato, per responsabilizzare i nostri tesserati».