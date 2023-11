Il 17enne canturino Alessandro Ronchetti insegue il suo sogno: da Cantù a Genova per frequentare la un’accademia di danza che gli ha permesso di varcare la soglia degli studi televisivi della Rai.

Il ballerino canturino Alessandro a soli 17 anni in tv grazie alla danza

Nato e cresciuto nella città del mobile, Ronchetti dopo aver frequentato i primi due anni delle scuole superiori al liceo linguistico Fermi di Cantù, ha deciso di inseguire il suo sogno: studiare danza. "Da bambino ho praticato moltissimi sport, dal tennis al nuoto ma anche il calcio finché un giorno, avevo 8 anni, ho accompagnato mia mamma a una lezione di danza - ha raccontato il 17enne - Quasi per gioco ho provato a ballare e da allora non ho più smesso".

Fino a due anni fa studente al Dams di Cantù, compiuti i 15 anni Alessandro si è sentito pronto a tentare la carriera professionistica. "Cresciuto ho sentito il desiderio di trasformare questa mia passione in una professione, così a settembre dello scorso anno ho fatto l’audizione per entrare alla Naima Academy di Genova e sono stato preso - ha raccontato il ragazzo - A quel punto mi sono trasferito in Liguria: al mattino frequento in liceo linguistico in città e il resto della giornata sono in accademia dove studio danza classica, moderna e contemporanea".

Il sogno di Alessandro è però da sempre quello di approdare in televisione attraverso la danza. E, giovanissimo, ha già potuto godere di un primo assaggio di questo incredibile mondo. "Ogni anno il direttore artistico della mia accademia, il coreografo Matteo Addino, fa delle preselezioni per degli spettacoli televisivi. Così l’hanno scorso ho avuto la possibilità di stare per due mesi a Roma per le puntate del “Cantante mascherato” che va in onda su Rai Uno - ha spiegato il canturino - Nei giorni scorsi invece io e la mia compagna Aurora siamo stati a “Ballando on the road” sullo stesso canale con un passo a due. La prossima settimana saremo con la stessa coreografia in scena in un altro programma, “La volta buona”, sempre sulla Rai".

Un mondo, quello televisivo, che affascina da sempre il giovane canturino. "E’ stato davvero bellissimo scoprire la realtà televisiva, è dinamica. Ora che ho raggiunto l’età per fare il provino, vorrei tentare di entrare ad “Amici” - ha raccontato il ragazzo che nel frattempo deve continuare a portare avanti gli studi - La scuola è molto disponibile e mi viene incontro, soprattutto quando non frequento le lezioni per diverse settimane, ma devono mantenere una media alta. Sicuramente conciliare scuola e allenamenti non è semplice, ma mi impegno al massimo". Il sogno è quello di trasformare la passione in lavoro: "Mi piacerebbe diventare come il ballerino Ildar Young".

Stephanie Barone