“Il barocco a Cantù” sarà inaugurato con un gran concerto

E’ finalmente ai nastri di partenza l’attesissima terza edizione della stagione concertistica “Il barocco a Cantù”, sotto la guida e la coordinazione del direttore artistico Thomas Chigioni.

“Il barocco a Cantù”

La rassegna si snoderà in cinque appuntamenti calendarizzati sull’anno liturgico a rimarcare la sinergia con il principale promotore di questa iniziativa: la Comunità pastorale san Vincenzo di Cantù- Intimiano. La programmazione sarà varia e ricca: si passa dai grandi capolavori per orchestra come “Concerti brandeburghesi” di Bach, a pagine suggestive come lo “Stabat Mater” di Pergolesi, i capolavori vivaldiani “Gloria” e “Le quattro Stagioni; passando per un evocativo programma di madrigali a tema naturale dal titolo “Il suono della Natura”. I protagonisti della rassegna sarannoEnsemble Locatelli, Ensemble Vocale Locatelli e il coro del liceo Teresa Ciceri di Como, sotto la direzione di Thomas Chigioni.

Stagione di equilibri

La Stagione, condensata ma estremamente varia nei suoi equilibri di musica per orchestra, musica da camera, musica sacra, musica strumentale e vocale, ha l’obiettivo di presentare un piccolo caleidoscopio sulla musica barocca nel quale i compositori più celebri sono affiancati a nomi meno conosciuti ma di pregevole qualità. L’appuntamento inaugurale sarà per domenica 21 dicembre alle 18, con l’Ensemble Locatelli protagonista nella splendida Chiesa di San Teodoro a Cantù in un concerto che promette di emozionare il pubblico. Al centro del programma la grande musica di Johann Sebastian Bach, sommo compositore dell’epoca barocca, del quale verranno eseguiti gli immortali Concerti brandeburghesi, eseguiti integralmente su strumenti originali da un team di musicisti internazionale che riunisce giovani talenti dall’Italia, Francia, Giappone.

L’orchestra