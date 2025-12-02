“Il barocco a Cantù” sarà inaugurato con un gran concerto

E’ finalmente ai nastri di partenza l’attesissima terza edizione della stagione concertistica “Il barocco a Cantù”, sotto la guida e la coordinazione del direttore artistico Thomas Chigioni.
“Il barocco a Cantù”
La rassegna si snoderà in cinque appuntamenti calendarizzati sull’anno liturgico a rimarcare la sinergia con il principale promotore di questa iniziativa: la Comunità pastorale san Vincenzo di Cantù- Intimiano. La programmazione sarà varia e ricca: si passa dai grandi capolavori per orchestra come “Concerti brandeburghesi” di Bach, a pagine suggestive come lo “Stabat Mater” di Pergolesi, i capolavori vivaldiani “Gloria” e “Le quattro Stagioni; passando per un evocativo programma di madrigali a tema naturale dal titolo “Il suono della Natura”. I protagonisti della rassegna sarannoEnsemble Locatelli, Ensemble Vocale Locatelli e il coro del liceo Teresa Ciceri di Como, sotto la direzione di Thomas Chigioni.
Stagione di equilibri
La Stagione, condensata ma estremamente varia nei suoi equilibri di musica per orchestra, musica da camera, musica sacra, musica strumentale e vocale, ha l’obiettivo di presentare un piccolo caleidoscopio sulla musica barocca nel quale i compositori più celebri sono affiancati a nomi meno conosciuti ma di pregevole qualità. L’appuntamento inaugurale sarà per domenica 21 dicembre alle 18, con l’Ensemble Locatelli protagonista nella splendida Chiesa di San Teodoro a Cantù in un concerto che promette di emozionare il pubblico. Al centro del programma la grande musica di Johann Sebastian Bach, sommo compositore dell’epoca barocca, del quale verranno eseguiti gli immortali Concerti brandeburghesi, eseguiti integralmente su strumenti originali da un team di musicisti internazionale che riunisce giovani talenti dall’Italia, Francia, Giappone.
L’orchestra
In veste di orchestra barocca, Ensemble Locatelli sarà guidato al violoncello dal suo direttore principale Thomas Chigioni, e vedrà una compagine di una ventina di elementi diversamente combinati per dar vita ai caleidoscopici colori che Bach ha immaginato orchestrando ogni concerto in maniera particolare e diversa dagli altri. Archi, flauti, corni, trombe, oboi, fagotti e clavicembalo intrecceranno i loro suoni dando vita alla magia della musica bachiana. Il concerto, che sarà proposto anche sabato 20 dicembre al Teatro Sociale di Bergamo, propone una rarità assoluta: i concerti brandeburghesi in versione integrale vengono raramente eseguiti non solo per la complessità musicale ma anche per la versatilità di organico che richiedono. L’appuntamento canturino si preannuncia quindi imperdibile per tutti gli amanti della grande musica classica.
Considerata la durata del concerto (approssimativamente due ore), è prevista una pausa di circa un’ora, durante la quale è possibile prenotare una degustazione di salumi e formaggi con vino, acqua, dolce e caffè al prezzo di 20 euro. Prenotazioni via e-mail a cantusanteodoro@chiesadimilano.it o via telefono al numero 031-714570. Prenotazioni entro il 15 dicembre.
Viaggio emozionante nelle note settecentesche
L’Ensemble Locatelli, specializzato nell’esecuzione storicamente informata su strumenti d’epoca, si distingue per la capacità di restituire con autenticità il fascino e l’energia della musica settecentesca. Sotto la guida di Thomas Chigioni, il pubblico sarà condotto in un viaggio emozionante, attraverso le sonorità che hanno reso Bach uno dei compositori più amati di tutti i tempi. “Il Barocco a Cantù” è un progetto di Ensemble Locatelli realizzato e promosso in collaborazione con la Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù-Intimiano, con il sostegno del Ministero della Cultura, di Regione Lombardia e il sostegno di BCC Cantù, BLM group, Daniele Aiani consulenze assicurative, Bar Angelo Cantù. Direttore artistico: Thomas Chigioni.