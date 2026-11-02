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Il basket torna in paese. E’ arrivata una novità per la comunità di Luisago e non solo: il nuovo progetto «Lake Como Basketball», sostenuto da Varese Basketball, il settore giovanile della squadra di Varese, club di Serie A tra i più titolati in Italia, sbarca a Luisago.

Il progetto

Specifica il responsabile tecnico Salvatore Genovese:

«Abbiamo già creato un bel gruppo di giovani giocatori U13 e U14, che faranno 2 campionati. Per ora in rosa ci sono 16 ragazzi, ma le iscrizioni sono sempre aperte. Vogliamo coinvolgere tanti giovani di diversi paesi in questo progetto, siamo una realtà assolutamente inclusiva. Le lezioni si svolgeranno soprattutto nella palestra comunale della scuola primaria di Luisago, che è ben attrezzata. Avere strutture di livello è fondamentale per formare bene le nuove generazioni. Inoltre, stiamo cercando di attivare diversi progetti proprio con le scuole del territorio. Puntiamo molto pure sul minibasket e anche in questo ambito vogliamo coinvolgere tanti ragazzini».

Il basket a Luisago

Il responsabile tecnico Genovese spiega come è nata l’idea di attivare un progetto legato al basket proprio a Luisago:

«In questo paese, in passato, il basket era presente, ma negli ultimi anni si è avvertito un po’ un vuoto, purtroppo non c’erano più opportunità per le nuove generazioni. In sostanza, mancava questo sport a Luisago. Ora siamo felici di riportarlo con un progetto importante. I giovani possono crescere bene anche grazie alla pallacanestro. In regione abbiamo settori giovanili molto importanti, ma c’è bisogno di formare anche tanti altri ragazzini. Poi io ora, per questioni personali, mi sono spostato in zona e così, dopo anche un’esperienza alla Comense, ho potuto proporre in modo concreto questa bella novità. Ci tengo a ringraziare anche la sindaca Roberta Tosca e il Comune per la disponibilità».

Il passato da giocatore

Inoltre, Genovese ha anche un importante passato da giocatore e in questo ambito può mettere la sua esperienza al servizio dei più giovani:

«Io ho alle spalle più di 20 anni di professionismo come giocatore di basket, anche in Serie A, e ho giocato pure a Varese. Proprio per questo motivo c’è una bella sinergia con la Pallacanestro Varese, con cui ancora collaboro, anche, per esempio, come scout. Sostanzialmente, conosco bene il mondo della pallacanestro e cerco di trasmettere ciò che ho vissuto alle nuove generazioni».

All’interno di questo progetto ci sono anche altre figure qualificate:

«Per portare avanti un progetto di questo tipo e garantire un certo livello di formazione, è fondamentale avere uno staff di livello, assolutamente qualificato. Per esempio con noi ci sono due figure storiche della pallacanestro locale, come i fratelli Marco e Carlo Carughi, che ci danno una mano sia in campo che fuori dal campo. Per il minibasket e per la parte fisica, invece, c’è Benedikt Fritz, che è un allenatore, ma anche un preparatore atletico».

Un ex di Nba nello staff

Come novità, proprio delle ultime settimane, c’è anche l’ingresso nello staff di Samardo Samuels, ex giocatore Nba, che ha giocato anche in Italia nell’Olimpia Milano:

«Si tratta di un’aggiunta veramente importante – afferma Genovese – In questo progetto quindi avremo anche un ex giocatore che ha vissuto il basket ai massimi livelli sia in Europa che negli Stati Uniti. Ora Samuels vive in Italia e ricoprirà il ruolo di assistente allenatore all’interno del nostro progetto».

L’obiettivo

L’obiettivo del progetto «Lake Como Basketball» sul lungo periodo è chiaro: