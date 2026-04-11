Il BeaLive Festival al Toto Caimi

Il BeaLive Festival torna ufficialmente a Cantù il 25 luglio per la sua seconda edizione e lo fa con un annuncio che cambia le geografie dell’estate canturina.

Il progetto

La notizia è confermata: l’evento raddoppia e trasloca. Dopo il debutto in piazza Garibaldi, la «casa» del festival diventa il Pattinodromo Sportivo Toto Caimi, una scelta strategica che segna il definitivo salto di qualità logistico e produttivo per la manifestazione. Il passaggio allo storico impianto della città, non è solo un cambio di indirizzo, ma la volontà di trasformare il BeaLive in un’arena da grande tour della musica italiana e dare ancora più supporto alla sua missione: sensibilizzare sul tema della donazione degli organi. Ma dietro la macchina organizzativa e le luci della ribalta, il cuore pulsante resta la missione dell’associazione BeaVive.

In ricordo di Bea

Il festival nasce, infatti, per dare continuità al sorriso di Beatrice Zaccaro, scomparsa tragicamente a 17 anni nel 2023. Una ragazza dall’animo sensibile che, attraverso la donazione degli organi, ha regalato una nuova speranza ad altre persone.L’associazione BeaVive, nata dalla volontà dei genitori di onorare quel gesto d’amore, è oggi un punto di riferimento nel supporto ai giovani e nella promozione della cultura del dono.