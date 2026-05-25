Il bocciodromo riapre le sue porte

La struttura era chiusa da anni e oggetto di atti vandalici.

Il bocciodromo comunale di Asso, chiuso da anni e oggetto di importanti danneggiamenti e atti vandalici, torna a vivere grazie a un progetto sociale dedicato alla comunità e all’invecchiamento attivo.

Con “Asso d’Argento”

Attraverso l’impegno e la disponibilità dei volontari di “Asso d’Argento”, il bocciodromo tornerà ad essere un punto di incontro e aggregazione, con attività ricreative, culturali e piccoli laboratori, favorendo socialità, inclusione e scambio tra generazioni.

“Il bocciodromo viene riaperto con un protocollo d’intesa di sei mesi grazie ai volontari di “Asso d’Argento” – spiega il sindaco Mirko Donadini Pina – L’idea dell’associazione è quella di promuovere momenti di svago e laboratori per anziani con intrattenimento attivo. Ci hanno chiesto uno spazio e la loro proposta è stata meritevole di attenzione. Avere un presidio che giova agli anziani è davvero importante”.

Riapre anche il campo da calcetto

Il progetto prevede l’apertura degli spazi del bocciodromo comunale nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, oltre al presidio e all’apertura gratuita del vicino campo da calcetto, che verrà presto ufficializzata.

“Il campo sarà aperto per i ragazzi tre pomeriggi a settimana: martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 18.30 – spiega il sindaco – Un occasione di presidio anche di questo spazio, oltre che un’opportunità per i ragazzi di sfruttare quest’area. Credo che in settimana ci sarà un provvedimento di Giunta che sancirà l’apertura del campo”.

Sottolineano dal gruppo di maggioranza Sìamo Asso:

“Ridare vita a spazi inutilizzati significa contrastare degrado e abbandono, ma soprattutto creare nuove occasioni di partecipazione, incontro e vicinanza per il paese”.

Questa soluzione è temporanea e nasce in attesa del completamento dei lavori di riqualificazione della palestra comunale. Una volta conclusi gli interventi, l’Amministrazione procederà con il bando per l’affidamento dell’intero centro sportivo comunale, con l’obiettivo di valorizzare al meglio tutta l’area sportiva del paese.