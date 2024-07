Il Bolettone "si racconta" in un libro

Il Bolettone si racconta attraverso le voci degli albavillesi e le fotografie scattate da chi ama percorrere le sue pendici.

Ideatrici di "Io, il Bolettone" sono Orietta Cigardi e Melania Rossini, cittadine doc di Albavilla nonché grandi appassionate di montagna e in particolare proprio delle camminate sul Bolettone.

Un viaggio tra testimonianze e immagini

"È la nostra meta prediletta - raccontano infatti le due autrici - Si tratta di una meta molto conosciuta ma dalla storia poco approfondita, noi stesse non conoscevamo molte delle informazioni trovate. Abbiamo pensato di raccogliere e trasmettere, quindi, le notizie e gli aneddoti su questo monte. Per farlo abbiamo interpellato gli anziani del paese, in particolare Carlo Anzani che aveva costruito la croce posizionata in cima al Bolettone (scomparso un mese fa, ndr) e Luigi Maccheroni del Gruppo Bolettone ma anche Luigi Bartesaghi del gruppo Noi Amanti del Bolettone, nonché gli archivi del Comune di Albavilla".

Il tutto racchiuso in venti capitoli e corredato da ben 88 immagini: scatti amatoriali concessi dalla pagina Facebook "Noi Amanti del Bolettone", che arricchiscono il racconto fatto in prima persona dallo stesso monte.

"L’introduzione è stata scritta dal geologo Flavio Rossini, fratello di Melania: spiega la tipologia di roccia che forma il Bolettone. C’è anche un capitolo sull’inquinamento e sul cambiamento climatico, tema molto attuale, scritto dal fisico Carlo Alberto Ratti. Un tempo lì si sciava e infatti c’è ancora lo skilift ma non è più in uso".

E dunque il Bolettone si auto-racconta, descrivendo tutto ciò che vede intorno a sè: la flora e la fauna che lo compongono, le persone che salgono fino alla sua cima, i tramonti meravigliosi che si possono ammirare in vetta.

Il libro, edito Insubria Edizioni e stampato dalla Grafica La Stampa, è disponibile su richiesta alle autrici (scrivendo alle mail melaniamia2@gmail.com oppure orietta.cigardi@gmail.com) e su Amazon.