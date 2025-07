Il borgo si trasforma e diventa il paese delle favole

Iniziativa

Si accende la magia tra le vie lasnighesi per un intero fine settimana.

Un appuntamento che rientra nel ricco calendario estivo di OltreLario

Aria di magia nel piccolo paese della Vallassina

Domani, sabato 26 luglio, e dopo, domenica 27, il borgo di Lasnigo si trasforma. Questo fine settimana, infatti, si svolgerà "Favole nel borgo" un'iniziativa legata al ricco calendario di appuntamenti di OltreLario che questa volta accenderà la magia tra le suggestive vie del piccolo comune della Vallassina.

Racconti e immaginazione a ogni angolo

Dalle 14 alle 21 di sabato e dalle 9 alle 20 di domenica, Lasnigo ospiterà un evento pensato per grandi e piccini, dove le favole prenderanno vita a ogni angolo, in un itinerario incantato tra cortili, piazze e antiche case. Sarà l’occasione perfetta per scoprire il paese con occhi nuovi, lasciandosi trasportare dall’immaginazione e dalla bellezza senza tempo di un luogo unico.