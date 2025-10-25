Il Bulgaro “insegna” la parola solidarietà: palloni e divise donati ai bimbi del Benin

Palloni e divise in dono ai bambini poveri del Benin. E ancora, materiale scolastico e sanitario.

Il Bulgaro “insegna” la parola solidarietà. Come sia possibile, con piccoli gesti, renderla concreta e pulsante.

Bulgaro, il calcio è solidale

Proprio nel mese di settembre, la società calcistica ha partecipato alla missione in Africa organizzata dall’associazione “TerraLuce” Onlus di Como. Per il secondo anno consecutivo, quindi, continua la collaborazione tra i due sodalizi che hanno regalato sorrisi ai bambini di sette missioni, molti dei quali orfani. Grazie al tam tam interno c’è stata una grande partecipazione – spiega Juri Bocconcello, uno dei responsabili del Bulgaro – I nostri ragazzi hanno coinvolto i genitori e le famiglie e ciascuno di loro ha dato un contributo. C’è chi ha comprato una divisa in più, poi donata, chi ha acquistato materiale sanitario, sportivo o didattico”. Tutto confluito nelle 14 valige, da 23 chilogrammi ciascuna, che sei volontari di «TerraLuce» hanno portato a Zinviè, Zagnanado, a Dassà, Parakou, a Kaki-Koka, ad Abomey e Abomey-Calavì.

Viaggio in Benin

“Abbiamo 400 tesserati e cerchiamo di coinvolgerli in diversi progetti, anche oltre lo sport – prosegue Bocconcello – La risposta è sempre buona. L’obiettivo, alla fine, è trasmettere valori sani”. Insomma, il Bulgaro ha deciso di far parte di un numeroso gruppo di associazioni, enti e privati che sostengono “TerraLuce” nella sua opera. “Oltre che in Benin aiutiamo in Burkina Faso, finanziando la realizzazione di due pozzi all’anno – interviene Giancarlo Vitolo, vicepresidente dell’associazione – Avere una rete solida è fondamentale per aiutare quante più persone possibili. Ringraziamo il Bulgaro e ringraziamo chiunque ci sostenga”.