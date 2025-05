Il Cai dona oltre mille euro al service Cani Guida Lions

Sono 1.100 i fondi raccolti durate l’ultima cena sociale del Cai di Cantù e che il sodalizio ha deciso di donare al servizio cani guida dei Lions di Limbiate.

La donazione

«Durante la nostra cena sociale raccogliamo ogni anno fondi da destinare a un'associazione benefica. Una delle nostre socie, Giuditta Barzetti, è presidente del Lions Club di Montorfano e lo scorso anno ci aveva inviati a visitare la sede dove vengono formati i cani guida per le persone non vedenti – spiega Ruggero Tagliabue, vicepresidente Cai – Ci hanno spiegato che per addestrare un cane perché possa affiancare un non vedente servono 25mila euro, così abbiamo deciso di dare il nostro contributo».

La raccolta fondi

Sabato 17 maggio Tagliabue, assieme a Barzetti, Marika Novati, presidente Cai e Mario Provenghi, presidente onorario, sono stati consegnati i fondi raccolti durante la cena alla presenza di Gianni Fossati, presidente Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate e di Gabriele Necchi, officer Distrettuale Servizio Cani Guida. «Sabato ci hanno mostrato la nursery e spiegato come avviene l’addestramento, sottolineando anche il fatto che ci siano molte persone, circa 70-100, in attesa», conclude Tagliabue.