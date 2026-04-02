Il Cai invita i soci in sede per lo scambio degli auguri

Il Cai di Olgiate Comasco invita i soci per lo scambio degli auguri di Pasqua.

Un’associazione sempre in movimento

Il sodalizio, retto da Luigi Monti, è un insieme di appassionati della montagna e di amici che condividono escursioni e ritrovi conviviali. La recente trasferta in Liguria, ad Arenzano, e la serata di sabato scorso al centro congressi Medioevo, dedicata alla proiezioni delle foto e dei video delle più belle gite fatte negli ultimi 30 anni, hanno confermato il piacere di ritrovarsi insieme.

L’invito in sede

Per domani, venerdì 3 aprile, alle 21, ecco l’invito a condividere un altro momento in amicizia. “Ci troviamo in sede per scambiarci gli auguri di Pasqua. Non mancate!”, la proposta rivolta ai soci.

Il tesseramento

Intanto, continua il tesseramento per il 2026. Una nuova annata all’insegna di un articolato programma di gite sociali, anche con alcune impegnative mete alpinistiche.