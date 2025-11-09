Il campetto verrà intitolato ai Caduti di Nassiriya

Il campo sportivo in piazza delle Fornaci a Navedano, frazione di Senna Comasco, verrà intitolato ai Caduti di Nassiriya.
La decisione
A spiegare la scelta è Andrea Bosisio, assessore alla Sicurezza:
“Teniamo molto all’istituzione dell’Arma dei Carabinieri e vogliamo ricordare quel tragico evento che ha portato alla morte di 28 persone, tra le quali 12 carabinieri”.
Una stele al campetto
Per questo al campetto polivalente verrà svelata una stele in ricordo di tutti i caduti del 12 novembre 2003. Prosegue l’assessore:
“Verrà posata sull’aiuola all’ingresso del campo, di fianco alla scuola dell’infanzia, così anche i bambini e le bambine potranno vederla”.
La cerimonia
L’intitolazione avverrà mercoledì 12 novembre 2025, una data simbolica, in quanto è il giorno in cui nel 2003 avvenne, appunto, l’attentato. Conclude Bosisio:
“Abbiamo scelto di organizzare la cerimonia per quel giorno anche se infrasettimanale per accrescere ancora di più il significato che questa intitolazione ha per tutti noi”.
La cerimonia si svolgerà quindi mercoledì 12 novembre alle 11. Al termine seguirà un rinfresco.