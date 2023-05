Il campo sportivo di Ponte Lambro intitolato a Carlo Tavecchio, scomparso lo scorso gennaio. Per anni alla guida della Figc come presidente, è stato anche sindaco in paese.

Oggi, 20 maggio, alle 11, al campo di via Gerett al Lambro, l'inizio della cerimonia nel tendone del centro sportivo, poi i presenti si sono spostati sul campo da calcio dove è stata scoperta la targa "Stadio comunale, Carlo Tavecchio". Non sono mancati diversi personaggi del mondo dello sport, tra cui il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, e della politica tra cui il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgietti, il sottosegretario al Ministero dell'interno, Nicola Molteni, l'assessore regionale all'Università, ricerca e innovazione, Alessandro Fermi. C'erano poi Federico Laiso, presidente della Pontelambrese, nonché grande amico e braccio destro di Tavecchio, e il presidente della Bcc, Giovanni Pontiggia. A fare gli onori di casa, il sindaco Ettore Pelucchi.

Fermi: "Il suo sarà un ricordo perenne"

"Carlo aveva tante qualità, ma se dovessi identificarne una in particolare direi sicuramente la passione, in tutto quello che faceva. Questa intitolazione garantisce a Tavecchio un ricordo perenne, non solo per quello che ha rappresentato da un punto di vista sportivo, ma soprattutto valoriale. Lui ha sempre voluto trasmettere ai giovani la passione, l'impegno, la determinazione e la semplicità che erano, per me, le sue caratteristiche principali", ha ricordato Fermi.

Zoffili: "Figura di riferimento per il mondo sportivo"

Ad intervenire è stato anche il deputato comasco e vice coordinatore regionale della Lega Lombarda Salvini Premier, Eugenio Zoffili:

"È stata una grande emozione partecipare, questa mattina, all'intitolazione dello stadio comunale di Ponte Lambro, il comune dove risiedo, alla memoria di un illustre concittadino come Carlo Tavecchio, ex sindaco, ex presidente della Federazione Internazionale Giuoco Calcio e figura di riferimento a livello nazionale per il mondo sportivo. Per me Carlo Tavecchio è stato prima di tutto un amico di famiglia, un uomo perbene che ha dato tantissimo al nostro territorio, sia come amministratore che come dirigente. Auspico che chiunque metterà piede in questo stadio possa prendere esempio da lui, dalla sua passione e dalla sua generosità, che non sono mai venute meno e che costituiscono il suo più grande insegnamento da tramandare alle nuove generazioni".