Il cane disperso è stato ritrovato: avventura conclusa con un lieto fine

Il cane disperso a Sormano da domenica pomeriggio è stato finalmente ritrovato nella serata di ieri, mercoledì 15 gennaio: il segugio è tornato a casa sano e salvo.

Mio disperso a Sormano da domenica

I vigili del fuoco di Canzo erano intervenuti domenica introducendosi in una grotta non censita, situata tra la vetta del Monte Torretta e la Valle Cassina: dalle prime ricostruzioni, infatti, sembrava che Mio - un segugio di circa 10 anni - si fosse lanciato all'inseguimento di una volpe per poi perdersi all'interno della cavità.

I soccorritori avevano percorso tutto il tragitto possibile, ma senza trovare nulla, rientrando così in sede nella serata di domenica. Ieri sera, però, gli stessi Vigili del fuoco di Canzo sono stati informati che il cane, di razza Dachsbracke, è stato ritrovato tra Barni e Magreglio in salute, un po' infangato.

Grande soddisfazione, dunque, da parte dei soccorritori e del padrone per questa avventura a lieto fine con un esito non scontato in una zona con insidie naturali ma anche animali potenzialmente pericolosi come i lupi.