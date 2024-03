Il canile è pieno: «Venite ad adottare!»

Momentaneamente la struttura non può ricevere nuovi ospiti

Da oltre una settimana non si possono accettare altri cani

Il canile di Erba è momentaneamente pieno e non è possibile accettare nuovi ospiti. A spiegare la situazione è Lara Ognibene, la presidente dell’associazione I randagi animal’s dream che gestisce la struttura comunale: tra cani accalappiati, sotto sequestro e per rinuncia di proprietà il canile è al completo. Il numero massimo di ospiti sarebbe di 110. Attualmente hanno riparo 70 cani, ma la maggior parte sono molossoidi, anche di difficile gestione e alcuni con problemi comportamentali, che non solo non possono essere messi nei box insieme, ma in alcuni casi nemmeno nei box accanto, che devono obbligatoriamente essere lasciati liberi.

Ci sono sette animali "nel limbo"

Il canile sta ospitando anche sette esemplari nel cosiddetto "limbo": "Abbiamo sette cani di un unico proprietario che ora si trova in disagio economico e con altri problemi e non può più tenerli: in casi come questo non possono essere dati in adozione finché non si procede a una rinuncia di proprietà, che spesso molti non fanno e quindi questi cani restano qui mesi o anche anni, senza poter mai essere dati", ha spiegato la Ognibene.

L'appello ad adottare e liberare così dei posti

L’appello che l'associazione si sente di fare è quello di sostenere il canile andando ad adottare quegli animali che possono trovare una famiglia e uscire così dalla struttura, liberando quindi posti e alleggerendo la situazione, ma soprattutto permettendo loro di trovare cure e affetto da parte di nuovi proprietari.