Il cantiere del Parini è ancora fermo, oggi la scadenza. Cattaneo: "Vogliamo porre fine all'appalto"

Al 30 settembre il cantiere del palazzetto Parini doveva essere chiuso. Lo aveva dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo in occasione del Consiglio comunale dello scorso fine giugno, nel quale si era discussa la mozione a firma solo del centrosinistra riguardante lo stato di avanzamento del cantiere dello storico palazzetto. E in questo senso avevano dato rassicurazioni nella stessa sede anche i rappresentanti dell’associazione temporanea di imprese, che ormai da mesi sta lavorando a quel cantiere.

Purtroppo però le aspettative non hanno trovato riscontro effettivo. A oggi, sabato 30 settembre, il cantiere del Parini è ben lontano dall’essere completato.

Le impalcature fuori sono lì a certificare il cronico ritardo, che mette in difficoltà - come più volte dichiarato - le società sportive della città con particolare riferimento alla Pool Libertas e al Progetto Giovani Cantù.

«Qualche movimento di operai in cantiere lo abbiamo visto, ma purtroppo troppo poco per poter sperare di completare i lavori nel termine pattuito - ha puntualizzato Cattaneo - Le aziende che vi stanno lavorando da tempo, dopo molteplici rinvii avevano promesso che avrebbero rispettato quest’ultima scadenza. Evidentemente così non è stato..."