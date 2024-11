Il Cantuccio conferma la Stella Michelin per il diciottesimo anno

Il Cantuccio di Albavilla conquista ancora la Stella Michelin: per il ristorante di chef Mauro Elli è la diciottesima riconferma consecutiva del prestigioso riconoscimento. Aperto dal 2003, Il Cantuccio ha infatti ottenuto la Stella Michelin per la prima volta nel 2007.

"Un punto di ripartenza"

«Ci è stata riconosciuta per il diciottesimo anno consecutivo: in un certo senso la nostra Stella Michelin è diventata maggiorenne! - scherza chef Elli - Dal 2007 ci è sempre stata riconfermata: è sempre una bellissima soddisfazione ma ogni anno va riconquistata».

Un risultato che, fa sapere chef Elli, è stato ottenuto grazie al grande impegno di tutto lo staff. «Non c’è nulla di scontato e ci impegniamo sempre tanto - aggiunge - importante il risultato ma sono contento perché è il riconoscimento di quanto fatto: arrivare a ottenere questo riconoscimento è sempre un punto di partenza, mai un arrivo o una occasione per “sedersi”».

A oggi lo staff conta dieci persone: quattro in sala, sei in cucina. «Lo staff ha subìto un continuo rinnovamento, ma cerchiamo sempre di mantenere standard alti - ancora Elli - E trovo giusto puntare sui giovani. Il nostro punto di forza? Credo proprio sia l’ospitalità a 360 gradi. Il cliente, quando viene da noi, viene sempre coccolato in tutto e per tutto e con la massima cura di ogni dettaglio. Siamo soddisfatti quando ci viene riconosciuto il buon lavoro fatto dai clienti: già se ritorna nel nostro ristorante significa che è stato bene e questo è già un risultato ottimo».

Elli è inoltre presidente della Nazionale italiana ristoratori (Nir), fondata per mettere la passione per il calcio di numerosi chef e ovviamente la ristorazione come lavoro allo scopo di fare del bene.