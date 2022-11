Il canzese Nacer debutta da professionista con una vittoria in 12 secondi: "Lo sport mi ha salvato"

Ha avuto un’occasione d’oro e non se l’è lasciata sfuggire. Ayoub Nacer, 22 anni, ha combattuto da professionista a Bellator Milano, la promotion della federazione di Mma degli Stati Uniti, seconda solo alla Ufc. E in dodici secondi è salito sul ring e ha messo ko il suo avversario, il senegalese Cherif Ba Pape. Un risultato, quello ottenuto dal «Peso Gallo» canzese, che non è passato inosservato.

Il canzese Nacer debutta da professionista con una vittoria in 12 secondi

Non nasconde l’emozione e l’orgoglio il 22enne canzese che spiega come lo sport gli abbia salvato la vita: «Quando avevo 16 anni mia mamma ha deciso di trasferirsi a Dubai per garantire a entrambi un futuro migliore. Sono così rimasto solo. Ho vissuto quel periodo con molta rabbia e molto dolore, pur consapevole che lo stesse facendo per il gran bene che mi vuole. Ma mi è mancato avere accanto una figura di riferimento. Ho iniziato a frequentare la palestra del clan Mano di pietra e lì ho trovato la famiglia che non avevo e in Cristian Binda un padre».

