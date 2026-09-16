Il Capitano Francesco Mattei assume il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Cantù

Il Capitano Francesco Mattei ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Cantù, importante presidio dell’Arma nell’ambito della provincia di Como.

L’insediamento

L’Ufficiale giunge a Cantù dopo aver prestato servizio negli ultimi tre anni presso la Compagnia Carabinieri di Rho, dove ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, reparto dell’Arma competente per la conduzione di attività investigative, di controllo del territorio e pronto intervento. In precedenza, il Capitano aveva maturato un’importante esperienza alla guida della Tenenza Carabinieri di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Il Capitano Mattei è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Como, Colonnello Francesco Falcone, che gli ha rivolto l’augurio di buon lavoro per il nuovo, prestigioso incarico, alla guida di un reparto particolarmente impegnato nell’azione di prevenzione e contrasto dei reati e che, oltre agli assetti investigativi e di pronto intervento, ha alle dipendenze una Tenenza e 9 Stazioni, presidi fondamentali che assicurano una presenza capillare sul territorio e garantiscono quotidianamente la sicurezza e la prossimità alla popolazione.