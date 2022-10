Testimoni di fraternità aprendo una via di pace in Ucraina. "Viaggio a Kharkiv", nella serata di sabato 15 ottobre, ha radunato 120 persone nella palestra in via Tevere e consolidato il ponte di solidarietà con la popolazione ucraina oppressa dall’invasione russa. I feedback di numerosi partecipanti hanno inquadrato l’incontro con due aggettivi: emozionante e toccante.

Il cardinal Cantoni ringrazia e benedice i volontari delle missioni in Ucraina

Presenti il sindaco Valerio Perroni e membri dell’Amministrazione comunale, Alberto Gatto, presidente del centro anziani e pensionati «Incontro», sodalizio generoso a favore delle missioni umanitarie in Ucraina, e il direttore del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese Andrea Catelli. La Caritas diocesana di Como, tramite il direttore Rossano Breda, ha portato un profondo messaggio di ringraziamento ai volontari della parrocchia di Maccio da parte del cardinal Oscar Cantoni. Dal vescovo di Como un messaggio di pace, il ringraziamento ai drivers della parrocchia di Maccio e la benedizione alle missioni che fanno spola con l’Ucraina.

