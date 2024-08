Il cardinale al santuario per la messa di ringraziamento

Mercoledì 14 agosto il cardinale Oscar Cantoni ha presieduto la messa nel santuario di Maccio, a Villa Guardia, in segno di ringraziamento per l’esperienza spirituale che caratterizza il luogo di culto.

Il cardinale valorizza l’esperienza spirituale significativa

La presenza del vescovo della diocesi di Como ha sottolineato l’esperienza spirituale significativa tuttora in atto nel santuario. Presenti parecchi sacerdoti, in particolare il parroco don Gigi Zuffellato e il suo predecessore don Luigi Savoldelli.

Il “nihil obstat” del Dicastero per la dottrina della fede

Come già annunciato nei mesi scorsi dallo stesso cardinale, il Dicastero per la dottrina della fede si è pronunciato col “nihil obstat” a proseguire l’esperienza spirituale nel santuario. Una prima dichiarazione che riconosce “segni di un’azione dello Spirito santo sebbene non vi sia alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno”.

Partecipazione significativa

La risposta dei fedeli maccesi, e non solo, è stata importante, affollando la chiesa parrocchiale, divenuta santuario: come documentano le fotografie scattate da Raffaella Roffino, la messa celebrata alle 18 ha registrato notevole partecipazione.